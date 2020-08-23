«Рязань» и «Салют» выиграли третьи матчи подряд на «Западе»

«Салют» и «Рязань» продлили победные серии в группе «Запад» Олимп-ПФЛ. Белгородцы победили на выезде липецкий «Металлург», «Рязань» разгромила дубль «Факела». Оба клуба лидируют в таблице с 9 очками в 3 играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

3-й тур

«Квант» (Обнинск) — «Авангард» (Курск) — 2:1 (2:0)

«Красный» (Смоленск) — «Знамя» (Ногинск) — 1:1 (1:0)

«Строгино» (Москва) — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0)

«Металлург» (Липецк) — «Салют» (Белгород) — 1:2 (0:2)

«Рязань» — «Факел-М» (Воронеж) — 3:0 (1:0)

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Калуга» — 1:0 (1:0)

«Химки-М» (Химки) — «Сокол» (Саратов) — 1:2 (0:0)