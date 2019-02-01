РУСАДА подтвердило четырехлетнюю дисквалификацию 39-летнего защитника "Псков-747"

Защитник ФК "Псков-747" Иван Ершов дисквалифицирован на 4 года, сообщает официальный сайт РУСАДА. Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил, срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что 39-летний футболист попался на допинге - в его пробе были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Иван Ершов долгое время играл за тульский "Арсенал" и в 2014 году забил первый гол команды в премьер лиге. Также выступал за "Черноморец", "Ладу", "Волгарь", липецкий "Металлург".