Ростовский СКА крупно обыграл черкесский «Интер», «Родина» спасла ничью в матче против «Знамени Труда»
Завершились два матча 6-го тура первенства Олимп-ПФЛ-2020/21.
Ростовский СКА выиграл у черкесского «Интера» с преимуществом в три мяча, московская «Родина» спасла ничью в матче против «Знамени Труда» благодаря пенальти в добавленное ко второму тайму время.
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
6-й тур
«Интер Ч» (Черкесск) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:4 (0:1)
Голы: Кожухарь, 16 (0:1). Далиев, 62 — с пенальти (1:1). Яськов, 72 (1:2). Захаров, 75 (1:3). Шаповалов, 83 (1:4).
Судья: Лапатухин (Москва).
11 сентября. Черкесск. Стадион «Нарт».
Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)
6-й тур
«Родина» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (0:0)
Голы: Долгов, 49 (0:1). Волков, 90+6 — с пенальти (1:1).
Судья: Смолин (Великий Устюг).
11 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».