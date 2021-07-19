Российский футболист переходит в кипрский «Пафос»
12:55
По информации «СЭ», 18-летний футболист московской «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов перейдет в кипрский «Пафос». Оба клуба принадлежат российскому предпринимателю Сергею Ломакину.
В минувшем сезоне Абдусаламов провел 25 матчей за «Родину», забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 250 тысяч евро.
На счету Абдусаламова 5 игр и 2 забитых мяча в составе сборной России (U18).
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