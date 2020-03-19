Российские клубы ПФЛ провели контрольные матчи. «Тюмень» победила «Челябинск»

Российские клубы Олимп-ПФЛ провели контрольные матчи.

Вылетевшая в прошлом сезоне из ФНЛ «Тюмень» одолела «Челябинск», «Сокол» и «Долгопрудный» голов не забили, а дубль «КАМАЗа» обменялся голами с «Иртышом». В составе омичей были удалены три футболиста, но по договоренности клубов места удаленных игроков занимали запасные.

Розыгрыш первенства второго дивизиона был приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Большинство команд прервали также и тренировки. Контрольные матчи российских клубов стали одними из немногих, прошедших сегодня.

Контрольные матчи

«Челябинск» — «Тюмень» — 1:2 (1:1)

«Сокол» (Саратов) — «Долгопрудный» — 0:0

«КАМАЗ"-2 (Набережные Челны) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (0:0)