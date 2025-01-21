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Сегодня, 16:23

Роман Широков: «У «Сатурна» новые руководители»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Широков, занимавший должность генерального директора «Сатурна», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о смене руководства в раменском клубе.

«У клуба новые руководители. Я не планирую продолжать работу в «Сатурне», — сказал Широков «СЭ».

Ранее во вторник «СЭ» сообщил, что «Сатурн» в ближайшее время ждут структурные изменения. Клуб будет курировать агент Павел Андреев, а главным тренером с высокой долей вероятности станет Артем Горлов.

6 декабря Широков заявил «РБ Спорт», что с высокой долей вероятности покинет клуб.

Роман Широков
ФК Сатурн
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