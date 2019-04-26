Основной акционер "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о проекте нового стадиона московского клуба.

- Это будет стадион для побед, это будет лучший стадион для побед! Мой роман с "Торпедо" начался как раз со стадиона. Мы посмотрели проект нового стадиона, и мы сразу сказали "нет". В нем не было духа, который должен быть в нашем доме. Мы долгое время изучали проекты и остановились на варианте французских архитекторов, - сказал Авдеев на презентации концепции нового стадиона. (Александр Рогулев)

"Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.

Все об Олимп-ПФЛ - здесь