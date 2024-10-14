Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 13:13

Ринат Билялетдинов пошутил о казанском «Соколе»: «Им не таролог нужен, а психолог»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что казанский «Сокол» ищет таролога.

«Думаю, что «Соколу» из Казани нужен не таролог, а психолог (смеется). А что, такая тенденция есть, некоторые ее применяют. Также многие нанимают диетологов. Но нельзя съесть что-то нужное и стать чемпионом или раскидать картишки и двигаться вперед. Это все юмор, конечно», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее «Сокол» выложил вакансию на должность клубного таролога с опытом работы от 1 до 3 лет и заработной платой от 300 тысяч рублей.

Источник: РБ Спорт
Ринат Билялетдинов
Читайте также
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Footmercato: Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости