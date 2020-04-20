РФС выразил соболезнования родным и близким воспитанника «Локомотива» Самохвалова, который скончался в возрасте 22 лет
17:58
Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет.
РФС в Twitter выразил соболезнования родным и близким воспитанника «Локомотива».
Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.
Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года.— РФС (@rfsruofficial) April 20, 2020
РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия. pic.twitter.com/MIWTQTc11H