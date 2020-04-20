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РФС выразил соболезнования родным и близким воспитанника «Локомотива» Самохвалова, который скончался в возрасте 22 лет

17:58
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Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет.

РФС в Twitter выразил соболезнования родным и близким воспитанника «Локомотива».

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.

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