РФС разрешил переименовать «Урожай» в «Кубань»

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань», сообщает пресс-служба РФС.

— Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

«Урожай» был основан в 2018 году после признания банкротом «Кубани». В сезоне-2019/20 клуб занял 11-е место в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.