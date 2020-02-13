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РФС подтвердил: в ПФЛ будут новые зоны

15:03
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После окончания исполкома РФС президент футбольного союза Александр Дюков рассказал о реформе ПФЛ.

— Занимались проработкой решений по реформированию ПФЛ. Предложение по сокращению количества зон на данный момент оправдано и обоснованно, чтобы сохранить клубы из Восточной Сибири и Дальнего Востока, — сказал Дюков. — Мы детально просчитали затраты, которые возникнут и рассматривали различные подходы по распределению таких команд. Продумывали, как могли бы компенсировать дополнительные затраты.

Выбрали направление, по которому будем стараться помогать созданию клубов ПФЛ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Существуют коллективы из третьего дивизиона, которые готовы пополнить ПФЛ, но они должны все подготовить, чтобы стать долгосрочными субъектами нашего футбола. В регионах, где есть центры подготовки футболистов, логично иметь клуб ПФЛ. Процедуру лицензирования начнем раньше — в апреле, чтобы оптимальным образом сформировать новые зоны. Одновременно нужно изменить лицо ПФЛ. (Евгений Белоусов)

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