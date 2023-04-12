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Сегодня, 14:06

РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» за три тура до конца первенства второй лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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РФС отозвал лицензию у клуба второй лиги «Ессентуки», сообщается в соцсетях команды «Спартак-Нальчик», с которой клуб должен был сыграть 14 апреля.

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон-2022/2023 у команды «Ессентуки», матч 24 тура первенства второй Лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» г.Ессентуки и «Спартак-Нальчик» г.Нальчик 14 апреля 2023 года не проводится», — говорится в заявлении клуба на официальной странице Вконтакте.

Ранее «Ессентуки» заподозрили в использовании подставных футболистов. 8 апреля на фоне расследования ФНЛ команда с 12 игроками в заявке проиграла таганрогскому «Форте» со счетом 0:15.

«Ессентуки» за три тура до конца первенства второй лиги находятся на последней строчке с 5 очками.

Источник: ФК Спартак-Нальчик
Футбол
РФС
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