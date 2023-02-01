РФС изучит обстоятельства предполагаемого матча с участием пензенского «Зенита»

РФС приступил к изучению обстоятельств, произошедших вокруг предполагаемого матча с участием команды второй лиги «Зенита» из Пензы, сообщил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций союза.

27 января пресс-служба «Зенита» сообщила на своем сайте о результате товарищеского матча со «Знаменем» из подмосковного Ногинска — встреча завершилась со счетом 4:4. В подмосковном клубе 1 февраля заявили, что такой встречи не проводилось. В этот же день пресс-служба клуба из Пензы сообщила о том, что 27 января основная команда провела тренировочную игру с дублирующим составом «Зенита».

За неделю до встречи на официальных ресурсах «Зенита» и «Знамени» появился анонс матча между этими командами, которые позднее были удалены. 1 февраля пресс-служба «Зенита» сообщила о проведении служебной проверки по факту размещения непроверенной информации об игре. Сообщается, что виновные в данном инциденте лица были наказаны, в частности спортивный директор уволен с занимаемой должности.