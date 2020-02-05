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РФС исключил «Арарат» из числа участников ПФЛ

18:58
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На заседании Бюро Исполкома РФС официально исключил московский «Арарат» из числа участников Олимп-ПФЛ в сезоне 2019/20, сообщается на официальном сайте РФС.

Такое решение было принято в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов ПФЛ лицензии клуба на текущий сезон. «Арарат» успел провести в ПФЛ-2019/20 17 матчей, в которых набрал 23 очка и закончил первую часть сезона на 8-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211292

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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