РФС исключил «Арарат» из числа участников ПФЛ

На заседании Бюро Исполкома РФС официально исключил московский «Арарат» из числа участников Олимп-ПФЛ в сезоне 2019/20, сообщается на официальном сайте РФС.

Такое решение было принято в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов ПФЛ лицензии клуба на текущий сезон. «Арарат» успел провести в ПФЛ-2019/20 17 матчей, в которых набрал 23 очка и закончил первую часть сезона на 8-м месте в турнирной таблице.