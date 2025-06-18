РФС: «Челябинск» и «Волгарь» проведут стыковые матчи за место в ФНЛ

В среду, 18 июня, состоялось заседании бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о проведении стыковых матчей за право выступать в первой лиге между «Челябинском» и «Волгарем», сообщает пресс-служба РФС.

По итогам сезона «Челябинск» занял первое место в первом этапе второй лиги группы «Золото». «Волгарь» стал четвертым во втором этапе, однако клуб примет участие в переходных матчах вместо занявшего третью позицию «Машука», который не получил лицензию РФС-2 на сезон-2025/26 в первой лиге.

Отмечается, что дата и время проведения стыковых игр будет определена позднее.