Решение комитета по этике РФС по футболистам, игравшим на тотализаторе

РФС вынес наказания трем футболистам ПФЛ, уличенным в игре на тотализаторе. Президент «Машук-КМВ» Александр Сахтариди ранее заявил, что футболисты его команды делали ставки на результаты клуба.

Даниил Лезгинцев получил дисквалификацию на два года, Роман Демидов и Ярослав Малолетков — на один год. Кроме того, все трое выплатят штраф в размере 300 тысяч рублей.

Малолетков и Лезгинцев уже покинули «Машук» и выступают за «Мордовию» и «Урожай» соответственно.

— Трое игроков нарушили регламент в отношении ставок на матчи первенства России и других матчей. Была создана рабочая группа под председательством Анзора Кавазашвили, — сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев. — В связи с нарушением статьи 18 регламента РФС по этике и статьи федерального закона назначит следующее наказание: Лезгинцеву — запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом на два года и штраф 300 тысяч рублей, Демидову — запрет сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Малолеткову — запрет на один год и штраф 300 тысяч рублей. На основании статьи 43 устава РФС и статьями 45 и 47 регламента РФС по этике это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете.

Это не максимальное наказание, которое мы могли применить — штраф мог быть и до миллиона рублей, а лишение от футбольной деятельности вплоть до пожизненного. Мы применили не самое жесткое наказание.

— Лезгинцев сделал 10 ставок на матчи команды «Машук-КМВ», Демидов — на 4 матча, — добавил руководитель департамента защиты игры Олег Железнов. — Малолетков находился в «Машуке» в аренде, договор был с «Мордовией». Он ставил на матчи с участием «Мордовии».

Если мы увидим, что эти ставки влияли на результаты матчей, то будем рассматривать их отдельно на заседании КДК. Если в нашем распоряжении окажутся материалы, которые будут свидетельствовать об участии футболистов в договорных матчах, возможно, направим заявление в правоохранительные органы.