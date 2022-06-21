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Сегодня, 07:43

Региональные власти готовы найти финансирование для академии «Томи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Администрация Томской области готова при необходимости взять руководство над академией «Томи» и найти механизм финансирования для школы.

«При необходимости администрация найдет финансирование для работы спортивной школы при «Томи»: дети продолжат заниматься, тренеров трудоустроят. При этом школа потеряет статус футбольной академии, поскольку его получают только спортшколы при футбольных клубах, играющих в лиге», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы администрации региона.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками в 38 матчах.

3 июня стало известно, что «Томь» не получила лицензию для участия в первенстве ФНЛ-1 в следующем сезоне. Клуб имеет возможность получить лицензию для выступления в ФНЛ-2.

Решение о выдаче команде разрешения на игру в третьем по силе дивизионе чемпионата России в сезоне-2022/23 будет принято 23 июня.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/14980681
Футбол
ФК Томь
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