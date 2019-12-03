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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Реформа в ПФЛ: 4 группы с сезона-2020/21

14:27
Вариант второго дивизиона с 4 группами. Фото "СЭ"
Вариант второго дивизиона с 4 группами. Фото "СЭ"

На внеочередном общем собрании ПФЛ был принято решение о реформировании структуры соревнований.

С сезона-2020/21 вместо 5 групп во втором дивизионе будет 4 группы. Победители групп будут переходить в ФНЛ.

Вариант второго дивизиона с 4 группами. Фото "СЭ"
Вариант второго дивизиона с 4 группами. Фото «СЭ»

Добавим, что переформатирование структуры лиги приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны — до 14 миллионов рублей. Команды с Востока будут играть с командами центральной части страны. (Сергей Егоров)

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