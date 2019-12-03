Реформа в ПФЛ: 4 группы с сезона-2020/21

На внеочередном общем собрании ПФЛ был принято решение о реформировании структуры соревнований.

С сезона-2020/21 вместо 5 групп во втором дивизионе будет 4 группы. Победители групп будут переходить в ФНЛ.

Вариант второго дивизиона с 4 группами. Фото «СЭ»

Добавим, что переформатирование структуры лиги приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны — до 14 миллионов рублей. Команды с Востока будут играть с командами центральной части страны. (Сергей Егоров)