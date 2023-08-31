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«РБ Спорт»: Кононов ушел из Сатурна, главным тренером клуба стал Широков

Кононов ушел из Сатурна, главным тренером клуба стал Широков
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул свой пост, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 57-летний специалист написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял раменский клуб с июля этого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор «Сатурна» Роман Широков.

Под руководством Кононова «Сатурн» провел семь матчей, в которых одержал шесть побед и уступил в одной игре.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
Олег Кононов
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