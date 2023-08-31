«РБ Спорт»: Кононов ушел из Сатурна, главным тренером клуба стал Широков
Кононов ушел из Сатурна, главным тренером клуба стал Широков
Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул свой пост, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 57-летний специалист написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял раменский клуб с июля этого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор «Сатурна» Роман Широков.
Под руководством Кононова «Сатурн» провел семь матчей, в которых одержал шесть побед и уступил в одной игре.
Источник: «РБ Спорт»
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