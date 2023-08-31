«РБ Спорт»: Кононов ушел из Сатурна, главным тренером клуба стал Широков

Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул свой пост, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 57-летний специалист написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял раменский клуб с июля этого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор «Сатурна» Роман Широков.

Под руководством Кононова «Сатурн» провел семь матчей, в которых одержал шесть побед и уступил в одной игре.