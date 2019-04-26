"Псков-747" победил "Чертаново-2" в матче 21-го тура Олимп-ПФЛ (3:2). Дублем в составе хозяев отметился защитник Владислав Волков.

"Псков-747" набрал 25 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Чертаново-2" с 9 баллами располагается на последней строчке.

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

21-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Чертаново-2" (Москва) - 3:2 (2:2)

Голы: Шишаев, 3 (1:0). Волков, 9 (2:0). Евинов, 11 - с пенальти (2:1). Конев, 23 (2:2). Волков, 53 - с пенальти (3:2).

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

26 апреля. Псков. Стадион "СК 747".

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