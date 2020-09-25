Президентом «Металлурга» стал итальянский бизнесмен

В офисе «Металлурга» произошло историческое для клуба событие — клуб обрел нового президента. Причем впервые в истории липецкого спорта эту должность занял иностранец — 28-летний предприниматель из Италии Марко Маркезе, сообщает сайт клуба.

Коллегам итальянца представил Руслан Куркин, руководитель недавно созданного спортивного клуба «Липецк», который в ближайшее время объединит все игровые виды спорта в Липецкой области.