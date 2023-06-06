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Сегодня, 18:37

Президент ялтинского «Рубина» прокомментировал выдачу клубу аттестата ФНЛ для участия во второй лиге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент ялтинского футбольного клуба «Рубин» Кирилл Шапошников в комментарии для «СЭ» высказался об успешном прохождении аттестации ФНЛ для участия во второй лиге.

«Клуб еще год назад принял стратегию «Новый старт» поставив себе цель пробиться во второй дивизион, и подтвердил это в итоге не только спортивным результатом, но и соответствием всем критериям по лицензированию команд ФНЛ. Считаю, что наш город и наши болельщики полностью заслуживают быть частью большой футбольной семьи России. Хочу поблагодарить лично президента ФНЛ Наиля Измайлова, всех сотрудников и специалистов Лиги и РФС, которые оказывали нам помощь и всесторонние консультации при прохождении лицензирования. Также искренне благодарю инвесторов и партнеров нашей команды, администрацию нашего города и конечно же сотрудников клуба. Лучший город на планете — город Ялта! Будем рады новым командам и их болельщикам!», — сказал Шапошников «СЭ».

Ранее аттестат ФНЛ получил другой крымский клуб — «Севастополь».

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