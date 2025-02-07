Президент «Рубин Ялта» заявил, что клуб заинтересован в участии во втором национальном кубке России

Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном создании второго национального кубка.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что второй национальный Кубок находится в стадии проработки.

«Безусловно, нам интересно участие в новых турнирах, чтобы наши болельщики увидели новые команды, а о нашем городе-курорте Ялте и о Республике Крым услышали поклонники футбола. При этом пока мы не видели регламент нового кубка и не располагаем никакой конкретикой об участниках и формате проведения. Важно также понимать, кто будет организатором соревнований. Отмечу, что Кубок России всегда был турниром, дающим возможность командам из самых низших лиг сразиться с грандами отечественного футбола, и нам бы хотелось получить приглашение участвовать в нем», — сказал Шапошников «СЭ».

По информации «СЭ», во втором национальном кубке примут участие 440 клубов. Из них 368 команд будут любительскими, 60 — из Второй лиги, 12 — из Медиалиги и Студенческой лиги.