Президент ПФЛ Андрей Соколов — об инициативе перевода российского футбола с системы «осень-весна» на систему «весна-осень».

— Почему-то после неудач российских команд в еврокубках нашли проблему в системе, но для начала нам нужно сравнить составы наших клубов образца 2005 или 2008 года с теми, что есть сейчас, — сказал Соколов. — А если бы кто-то из наших дошел в этом сезоне до полуфинала еврокубка? Разве мы говорили бы, что система «осень-весна» помогает? Мы бы просто говорили, что у нас конкурентоспособные спортсмены. Система — не панацея. (Иван Торопцев)

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