Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал «СЭ» инцидент, случившийся после игры 18-го тура группы «Юг» «Волгарь» — «Легион-Динамо» (1:1). По окончании матча футболисты обеих команд устроили драку. В потасовке приняли участие как те, кто находился на поле, так и запасные. Кроме того, на поле выбежали болельщики.

— Лига осуждает подобные проявления агрессивного поведения, — сказал Соколов. — Выражаю надежду и уверенность в том, что виновные в соответствии с дисциплинарным регламентом будут привлечены к ответственности. Что касается разбирательств: ПФЛ сделала соответствующие запросы по видеоматериалам, пояснениям от клубов, судей и инспекторов. Эта ситуация будет рассматриваться на заседании КДК. Есть официальные лица, которые отразили то, что происходило, вдобавок к этому будут дополнительно изучены обстоятельства инцидента. (Иван Торопцев)