Президент ПФЛ: «Могли утвердить формат с тремя, а не четырьмя группами, но это сделало бы лигу более закрытой»

Президент ПФЛ Андрей Соколов объяснил, почему лига собирается произвести реформу и перейти на формат соревнований с четырьмя региональными группами, а также рассказал, почему было принято решение отказаться от идеи проведения соревнований с тремя группами.

— Изначально мы рассматривали 2 варианта реформы: переход на систему с тремя или с четырьмя группами, — сказал Соколов. — Исходя из количества существующих команд — а их чуть более 60 — мы, в случае перехода на 3 группы, закладываемся примерно на 18 команд в каждой группе. Этот вариант не позволяет рассматривать потенциальное увеличение дивизионов в будущем. Этот вариант нарушает привычную локацию клубов, что приводит к увеличению затрат с их стороны. Соответственно, это не позволяло бы достигать тех индикаторов, обозначенных в стратегии развития футбола-2030, поскольку ПФЛ становилась бы несколько закрытой лигой. Вариант в 4 группы позволяет расширять количество участников до 18, а в некоторых регионах, например, в группе «Юг», и больше. Клубы премьер-лиги смогут включать в соревнования свои вторые команды, кроме того, у клубов из регионов появляется шанс в перспективе попасть в ФНЛ. Также, вариант с 4 группами является более экономным. (Иван Торопцев)

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