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Сегодня, 18:18

Президент ФНЛ поделился ожиданиями от выступлений ялтинского «Рубина» во второй лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал то, что ялтинский «Рубин» получил аттестат для выступления в российских соревнованиях.

«Хочется поздравить ялтинский «Рубин» с получением аттестата ФНЛ, который дает право участия во второй лиге, группа Б. Команда — серебряный призер премьер-лиги Крымского футбольного союза, в нынешнем сезоне в таблице идет на втором месте. В прошлом году в Ялте прошел капитальный ремонт стадиона «Авангард». Думаю, что у команды будет хорошая посещаемость», — приводит слова Измайлова РИА «Новости».

6 июня вторая лига сообщила, что «Рубин» из Ялты получил право выступить в первенстве турнира. 1 июня аналогичный аттестат получил еще один крымский клуб — «Севастополь».

Источник: РИА Новости
Футбол
Наиль Измайлов
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