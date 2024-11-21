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ФНЛ-2

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Президент ФНЛ Измайлов — о переносе матчей из приграничных областей: «Надеюсь, курский «Авангард» скоро вернется домой»

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался насчет возможного переноса матчей лиги из приграничных регионов.

«Перенос матчей из приграничных регионов в другие города? Курский «Авангард» и так уже играет в Орле. Надеюсь, они скоро вернутся домой», — сказал Измайлов Odds.ru

В среду первый стыковой матч за право остаться в дивизионе А второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» был прерван из-за угрозы ракетной атаки.

В августе курский «Авангард» начал проводить домашние матчи в Орле из-за напряженной ситуации на границе с Украиной.

Источник: ODDS.ru
ФК Авангард (Курск)
Наиль Измайлов
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