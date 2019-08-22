Президент «Чайки» в агрессивной манере отказался комментировать обыски в клубе

Президент «Чайки» Андрей Чайка в агрессивной манере отказался отвечать на вопросы о том, что в его компании прошли обыски в связи с участием команды в договорных матчах. Ранее «Блокнот Ростов» со ссылкой на свои источники сообщил, что в разных регионах России на один из матчей с участием команды из села Песчанокопское сделаны ставки на общую сумму в 60 миллионов рублей, все они сыграли, а выплаты составили более 350 миллионов рублей. Это, по данным источника, и стало причиной обысков.

— Мне неинтересно общаться! — с раздражением произнес Чайка в ответ на звонок корреспондента «СЭ» Андрея Сизякина.

Напомним, это не первый случай, когда команду «Чайка» подозревают в нечестной спортивной борьбе. Так, в мае этого года после матча «Чайка» — «Черноморец» (3:1) руководство «Урожая», который боролся с песчанокопцами за выход в ФНЛ из ПФЛ зоны «Юг», заявило о договорном характере матча.

15 мая глава РФС Александр Дюков сообщил, что «есть основания полагать», что матч мог носить неспортивный характер, и добавил, что РФС направил заявление в МВД. В итоге на повышение в классе пошла команда из Песчанокопского. А после игры генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко публично заявил о возможном неспортивном характере матча «Чайка» — «Черноморец».

По итогам внеочередного заседания КДК, прошедшего в 7 июня, был установлен факт сговора с целью повлиять на исход матча.

«В день матча в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым было сделано объявление своим игрокам о том, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и тренера, средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой», — сказал тогда глава КДК Артур Григорьянц.

По итогам расследования РФС КДК виновными назвал главного тренера и трех игроков «Черномореца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

При этом представители МВД начали отдельное делопроизводство, однако о результатах расследования правоохранители пока не отчитались.