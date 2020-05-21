Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Президент «Алании» внес недостающие 50 миллионов рублей на лечение девочки из Осетии

18:17
Теги:

Президент «Алании» Владимир Гуриев вместе со своим компаньоном Тамерланом Дзгоевым закрыл сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой, сообщается на официальном сайте клуба.

Гуриев внес недостающую сумму — более 50 миллионов рублей. У Арнеллы редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия.

Ранее на лечение девочки пожертвовали многие спортсмены, в том числе форвард «Сочи» Александр Кокорин.

Дополнительная информация:

http://fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Arnella-budet-spasena/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир