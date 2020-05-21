Президент «Алании» внес недостающие 50 миллионов рублей на лечение девочки из Осетии

Президент «Алании» Владимир Гуриев вместе со своим компаньоном Тамерланом Дзгоевым закрыл сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой, сообщается на официальном сайте клуба.

Гуриев внес недостающую сумму — более 50 миллионов рублей. У Арнеллы редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия.

Ранее на лечение девочки пожертвовали многие спортсмены, в том числе форвард «Сочи» Александр Кокорин.