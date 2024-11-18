Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 02:52

Пресс-служба «Ленинградца»: «Все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, угроз их жизни нет»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Ленинградец»

Пресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу во среду. Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между Волгарем и Ленинградцем, уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Вадим Евсеев. «В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Ранее о нападении на Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Вадим Евсеев
ФК Ленинградец
Читайте также
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Прощание с солистом Мариинки Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Спивак сделал критическое заявление о Соболеве. Он не видит форварда в основе «Зенита»
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Евсеев: «Есть повреждения, сейчас в операционном блоке»

Шмарко — о нападении в Астрахани: «Это люди под наркотой, скорее всего»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости