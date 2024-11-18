Пресс-служба «Ленинградца»: «Все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, угроз их жизни нет»

Пресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу во среду. Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между Волгарем и Ленинградцем, уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее о нападении на Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».