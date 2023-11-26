Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 11:47

Глава спорткомитета Волгоградской области: «Рассчитываем, что через несколько лет «Ротор» будет играть в РПЛ»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков рассказал «СЭ» о задачах «Ротора» в текущем сезоне.

«Перед «Ротором» стоят цели всегда побеждать. Сегодняшний результат команды, а именно третье место — тоже хороший итог. Это дает надежды на успешное выступление во второй части сезона. Конечно, перед командой стоит задача побеждать и выйти в первую лигу. Помимо побед, нам нужно совершенствовать свою школу своих воспитанников. Они должны видеть, к чему им стремиться. Очень рассчитываем, что через несколько лет мы будем играть в РПЛ и возродим традиции нашей любимой команды», — сказал Попков «СЭ».

«Краснодар-2», «Уфа» и «Ротор» заняли первые 3 места в группе «Золото» дивизиона А и получили право на участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по итогам весенней части турнира.

ФК Ротор
4
0
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин Ялта» выиграл серебряные медали второго дивизиона в дебютный сезон

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости