Глава спорткомитета Волгоградской области: «Рассчитываем, что через несколько лет «Ротор» будет играть в РПЛ»

Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков рассказал «СЭ» о задачах «Ротора» в текущем сезоне.

«Перед «Ротором» стоят цели всегда побеждать. Сегодняшний результат команды, а именно третье место — тоже хороший итог. Это дает надежды на успешное выступление во второй части сезона. Конечно, перед командой стоит задача побеждать и выйти в первую лигу. Помимо побед, нам нужно совершенствовать свою школу своих воспитанников. Они должны видеть, к чему им стремиться. Очень рассчитываем, что через несколько лет мы будем играть в РПЛ и возродим традиции нашей любимой команды», — сказал Попков «СЭ».

«Краснодар-2», «Уфа» и «Ротор» заняли первые 3 места в группе «Золото» дивизиона А и получили право на участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по итогам весенней части турнира.