Пойдет ли «Иртыш» в ФНЛ? Отвечает президент омской федерации футбола

Глава федерации футбола Омска, бывший тренер «Рубина» и «Луча» Александр Ивченко высказался о будущем «Иртыша».

— «Иртыш», выигравший зону «Восток», пойдет в ФНЛ?

— Проблема со стадионом. Он 1966-го года постройки, разрушился, надо ремонтировать. Команда пока играет в манеже. Стадионом бы занялись, но произошло несчастье — хоккейному «Авангарду» пришлось переезжать из-за разрушения арены. Конечно, все усилия направлены на строительство нового хоккейного дворца — болельщики требуют вернуть любимую команду. Только после этого смогут перейти к футболу. Если разрешат играть в ФНЛ в манеже, то «Иртыш» пойдет. Если нет — вопрос открыт. Поле-то хорошее, но нужны трибуны. Губернатор у нас спортивный. С хоккеем разберется — возьмется за футбол. В первом дивизионе если играть только своими воспитанниками — будет полный стадион. Я за это ручаюсь. (Константин Алексеев)

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