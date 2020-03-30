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Повторный анализ Астафьева на коронавирус дал отрицательный результат

14:54
Максим Астафьев. Фото ФК «Ленинградец».
Максим Астафьев. Фото ФК «Ленинградец».
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Тест полузащитника клуба ПФЛ «Ленинградец» Максима Астафьева на коронавирус дал отрицательный результат.

— Молния! Повторный анализ показал отстутствие коронавируса у Максима Астафьева! Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы, — говорится в сообщении на странице клуба «ВКонтакте».

Первый тест 37-летнего футболиста оказался положительным, и его отправили в Боткинскую больницу. Вместе с Максисом был госпитализирован его одноклубник — защитник Илья Банновс, однако его тест дал отрицательный результат, после чего он был выписан.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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Дополнительная информация:

https://vk.com/leningradecfc?w=wall-168133433_5489

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