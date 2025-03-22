Портал Transfermarkt включил ФК «Севастополь» и ялтинский «Рубин» в число участников Второй лиги, а затем исключил

Портал Transfermarkt включил, а затем исключил ФК «Севастополь» и ялтинский «Рубин» в число участников дивизиона Б Второй лиги-2025.

Сайт впервые добавил крымские клубы в таблицу турнира.

В 2024 году результаты ФК «Севастополь» и ялтинского «Рубина» не учитывались порталом.

«Матчи и статистика с участием клубов ФК «Севастополь» и «Рубин Ялта» из Крыма не указываются. Причиной этого является постановление ФИФА, не позволяющее клубам из Крыма участвовать в турнирах на территории Российской Федерации. Для этого был организован чемпионат Крыма под наблюдением ФИФА. Поэтому Transfermarkt придерживается правил ФИФА и не будет включать данную статистику. Кроме того, поступил официальный ответ из Российской Федерации, в котором говорится, что 4 группы второй лиги дивизиона «Б» не организуются и не проводятся Федерацией и являются полупрофессиональными турнирами», — говорится в тексте, опубликованном под таблицей сезона-2024 дивизиона Б Второй лиги.

Позднее портал Transfermarkt убрал ялтинский «Рубин» из таблицы на сезон-2025, но оставил ФК «Севастополь». Спустя время севастопольская команда тоже исчезла из списка участников. При этом на сайте отсутствует вышеупомянутое пояснение о том, что результаты матчей с участием клубов из Крыма не указываются.