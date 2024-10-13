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Тугарев: «Школа «Локомотива» — одна из лучших в стране»

Алина Савинова
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Воспитанник «Локомотива» Роман Тугарев считает школу железнодорожников одной из ведущих в стране.

«Слежу ли я за «Локомотивом»? Да, молодцы, хорошо играют. Много молодых ребят. В «Локомотиве» школа хорошая. Давайте так, если не Батраков, то тот же Миранчук, тот же я. Ну, понятно, я имею в виду выходцы из школы. Понятно, что уровень разный, но школа «Локомотива» — одна из лучших в стране», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Тугарев находился в системе «Локомотива» с 2009 по 2020 год. За основную команду железнодорожников он провел 13 матчей. Позже футболист присоединился к «Ростову», и сейчас выступает за «Ростов-2» во второй лиге.

Источник: РБ Спорт
Роман Тугарев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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