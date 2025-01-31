Подмосковные «Знамя Труда» и «Композит» объединились в один клуб

Пресс-служба подмосковного «Композита» из Павловского Посада объявила об объединении клуба со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево.

В новый клуб перейдут все футболисты, тренерский штаб и администрация «Композита». Сейчас объединенная команда, которая будет выступать под названием «Знамя Труда», проходит лицензирование для участия в первенстве второй лиги дивизиона Б в 2025 году.

Футбольный клуб «Композит» основали в январе 2022 года.