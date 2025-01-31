Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 13:55

Подмосковные «Знамя Труда» и «Композит» объединились в один клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-служба подмосковного «Композита» из Павловского Посада объявила об объединении клуба со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево.

В новый клуб перейдут все футболисты, тренерский штаб и администрация «Композита». Сейчас объединенная команда, которая будет выступать под названием «Знамя Труда», проходит лицензирование для участия в первенстве второй лиги дивизиона Б в 2025 году.

Футбольный клуб «Композит» основали в январе 2022 года.

Источник: ФК «Композит»
ФК Знамя Труда
Читайте также
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о наркотиках
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
В Кремле прокомментировали угрозы Трампа ввести пошлины в 100% против БРИКС
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости