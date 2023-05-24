Почетный президент РФС Колосков поблагодарил суд за решение освободить Ларина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об освобождении бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы по решению Московского городского суда.

«Я Ларина видел один раз в жизни и не готов комментировать решение суда. Он вышел, и надо сказать спасибо, в том числе и судьям, за то, что они приняли такое решение», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.