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ПФЛ выплатит каждому клубу 65 тысяч рублей

13:46
Финансовая помощь клубам ПФЛ. Фото Пресс-служба ПФЛ.
Финансовая помощь клубам ПФЛ. Фото Пресс-служба ПФЛ.

Профессиональная футбольная лига приняла решение поддержать финансово клубы лиги. Каждый клуб получит выплату в размере 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Предполагается, что выплата будет единоразовой. Для получения денег клубу нужно будет просто сделать запрос в лигу.

Финансовая помощь клубам ПФЛ. Фото Пресс-служба ПФЛ.
Финансовая помощь клубам ПФЛ. Фото Пресс-служба ПФЛ.

Нынешний розыгрыш Профессиональной футбольной лиги было решено не доигрывать. Турнир завершен досрочно по состоянию на 17 марта, когда было приостановлено проведение матчей.

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