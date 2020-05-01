ПФЛ вслед за ФНЛ намерена досрочно завершить сезон

ПФЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с завершением сезона-2019/20. Лига отмечает, что доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, проблематично. Клубы в текущий и ближайший период не могут проводить тренировочные мероприятия, существует неопределенность по срокам возобновления соревнований, кроме того, у клубов возникнут дополнительные организационные и финансовые издержки в случае продления паузы.

Клубы ПФЛ в ходе видеоконференции в апреле отметили, что для проведения оставшихся игр им потребуется период в 1,5 месяца, а также не меньше трех недель на тренировки для набора формы.

Совет и администрация ПФЛ призвали объявить сезон завершенным и предоставть право выхода в ФНЛ тем клубам, которые имаеют лучшие спортивные показатели и соответствуют необходимым требованиям.

На данный момент в пяти группах ПФЛ лидируют «Велес» (Запад), «Динамо» Брянск (Центр), «Волгарь» (Юг), «Акрон» (Урал-Приволжье) и «Иртыш» (Восток).

Ранее большинство клубов ФНЛ также проголосовали за досрочное завершение сезона.