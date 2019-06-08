ПФЛ подвела итоги сезона

7 июня в Москве состоялись Общее собрание Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона-2018/19.
На Общем собрании ПФЛ были утверждены спортивные результаты ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2018–2019 гг.
Были проведены выборы в Совет Ассоциации "ПФЛ". В состав данного органа управления организации избраны Алексей Севастьянов (ФК "Псков-747"), Ирина Петухова (ФСК "Долгопрудный"), Александр Акимов (ФК "Торпедо-Владимир"), Юрий Поляков (ФК "Рязань"), Олег Митрофанов (ФК "Калуга"), Василий Иванов (ФК "Химки"), Александр Сахтариди (ФК "Машук-КМВ" Пятигорск), Каплан Хуако (ФК "Дружба" Майкоп), Александр Карпенко (ФК "Биолог Новокубанск" Прогресс), Дмитрий Герасимов (ФК "Лада-Тольятти"), Константин Арестов (ФК "Челябинск"), Михаил Наволокин (ФК "Лада" Димитровград), Сергей Новиков (ФК "Иртыш" Омск), Валерий Еркович (ФК "Сибирь" Новосибирск).
Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года.
На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2018-2019 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.
Призеры ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019
Группа "Запад"
1. "Текстильщик" Иваново
2. "Локомотив-Казанка" Москва
3. "Велес" Москва
Группа "Центр"
1. "Торпедо Москва"
2. "Сокол" Саратов
3. "Металлург" Липецк
Группа "Юг"
1. "Чайка" Песчанокопское
2. "Урожай" Краснодар
3. "Волгарь" Астрахань
Группа "Урал-Приволжье"
1. "Нефтехимик" Нижнекамск
2. "КАМАЗ" Набережные Челны
3. "Сызрань 2003"
Группа "Восток"
1. "Сахалин" Южно-Сахалинск
2. "Иртыш" Омск
3. "Зенит" Иркутск
Лауреаты сезона
Лучшие игроки
Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)
Группа "Центр" – Рагим Садыхов ("Торпедо Москва")
Группа "Юг" – Амур Калмыков ("Урожай" Краснодар)
Группа "Урал-Приволжье" – Мераби Уридия ("Нефтехимик" Нижнекамск)
Группа "Восток" – Андрей Разборов ("Иртыш" Омск)
Лучшие бомбардиры
Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)
Группа "Центр" – Иван Сергеев ("Торпедо Москва")
Группа "Юг" – Амур Калмыков ("Урожай" Краснодар)
Группа "Урал-Приволжье" – Александр Субботин ("Звезда" Пермь)
Группа "Восток" – Андрей Разборов ("Иртыш" Омск)
Лучшие тренеры
Группа "Запад" – Денис Бояринцев ("Текстильщик" Иваново)
Группа "Центр" – Игорь Колыванов ("Торпедо Москва")
Группа "Юг" – Виталий Семакин ("Чайка" Песчанокопское)
Группа "Урал-Приволжье" – Михаил Белов ("Носта" Новотроицк)
Группа "Восток" – Владимир Арайс ("Иртыш" Омск)
Лучшие молодые игроки
Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)
Группа "Центр" – Дмитрий Лаврищев ("Ротор-2" Волгоград)
Группа "Юг" – Николай Гиоргобиани ("Чайка" Песчанокопское)
Группа "Урал-Приволжье" – Денис Макаров ("Нефтехимик" Нижнекамск)
Группа "Восток" – Владимир Марков ("Чита")
Лауреаты премии "За активность в реализации социальных акций"
"Волга" Ульяновск
"Текстильщик" Иваново
"Химик" Новомосковск
"Металлург" Липецк
Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола" стали журналисты издательского дома "Спорт-Экспресс" Юрий Голышак и Александр Кружков.