ПФЛ подвела итоги сезона

7 июня в Москве состоялись Общее собрание Профессиональной футбольной лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона-2018/19.

На Общем собрании ПФЛ были утверждены спортивные результаты ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2018–2019 гг.

Были проведены выборы в Совет Ассоциации "ПФЛ". В состав данного органа управления организации избраны Алексей Севастьянов (ФК "Псков-747"), Ирина Петухова (ФСК "Долгопрудный"), Александр Акимов (ФК "Торпедо-Владимир"), Юрий Поляков (ФК "Рязань"), Олег Митрофанов (ФК "Калуга"), Василий Иванов (ФК "Химки"), Александр Сахтариди (ФК "Машук-КМВ" Пятигорск), Каплан Хуако (ФК "Дружба" Майкоп), Александр Карпенко (ФК "Биолог Новокубанск" Прогресс), Дмитрий Герасимов (ФК "Лада-Тольятти"), Константин Арестов (ФК "Челябинск"), Михаил Наволокин (ФК "Лада" Димитровград), Сергей Новиков (ФК "Иртыш" Омск), Валерий Еркович (ФК "Сибирь" Новосибирск).

Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года.

На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2018-2019 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.

Призеры ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019

Группа "Запад"

1. "Текстильщик" Иваново

2. "Локомотив-Казанка" Москва

3. "Велес" Москва

Группа "Центр"

1. "Торпедо Москва"

2. "Сокол" Саратов

3. "Металлург" Липецк

Группа "Юг"

1. "Чайка" Песчанокопское

2. "Урожай" Краснодар

3. "Волгарь" Астрахань

Группа "Урал-Приволжье"

1. "Нефтехимик" Нижнекамск

2. "КАМАЗ" Набережные Челны

3. "Сызрань 2003"

Группа "Восток"

1. "Сахалин" Южно-Сахалинск

2. "Иртыш" Омск

3. "Зенит" Иркутск

Лауреаты сезона

Лучшие игроки

Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)

Группа "Центр" – Рагим Садыхов ("Торпедо Москва")

Группа "Юг" – Амур Калмыков ("Урожай" Краснодар)

Группа "Урал-Приволжье" – Мераби Уридия ("Нефтехимик" Нижнекамск)

Группа "Восток" – Андрей Разборов ("Иртыш" Омск)

Лучшие бомбардиры

Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)

Группа "Центр" – Иван Сергеев ("Торпедо Москва")

Группа "Юг" – Амур Калмыков ("Урожай" Краснодар)

Группа "Урал-Приволжье" – Александр Субботин ("Звезда" Пермь)

Группа "Восток" – Андрей Разборов ("Иртыш" Омск)

Лучшие тренеры

Группа "Запад" – Денис Бояринцев ("Текстильщик" Иваново)

Группа "Центр" – Игорь Колыванов ("Торпедо Москва")

Группа "Юг" – Виталий Семакин ("Чайка" Песчанокопское)

Группа "Урал-Приволжье" – Михаил Белов ("Носта" Новотроицк)

Группа "Восток" – Владимир Арайс ("Иртыш" Омск)

Лучшие молодые игроки

Группа "Запад" – Александр Долгов ("Локомотив-Казанка" Москва)

Группа "Центр" – Дмитрий Лаврищев ("Ротор-2" Волгоград)

Группа "Юг" – Николай Гиоргобиани ("Чайка" Песчанокопское)

Группа "Урал-Приволжье" – Денис Макаров ("Нефтехимик" Нижнекамск)

Группа "Восток" – Владимир Марков ("Чита")

Лауреаты премии "За активность в реализации социальных акций"

"Волга" Ульяновск

"Текстильщик" Иваново

"Химик" Новомосковск

"Металлург" Липецк



Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола" стали журналисты издательского дома "Спорт-Экспресс" Юрий Голышак и Александр Кружков.