23 апреля в Москве состоялось заседание совета Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В нем приняли участие президент ПФЛ Андрей Соколов, президент РПЛ Сергей Прядкин, президент ФНЛ Игорь Ефремов, директор по развитию РФС Максим Митрофанов и руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

По итогам заседания руководство ПФЛ признало невозможным возвращение на схему "весна - осень" (по которой сезон начинался бы не в июле, а в марте).

Отмечается, что при возвращении на схему "весна-осень" не будет приемлемых способов для осуществления обмена команд ФНЛ и ПФЛ по итогам сезонов.

Схема "весна - осень" действовала в российском футболе на всех уровнях до 2012 года. Сезон-2011/12 прошел с марта по май.