Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Пермская «Звезда» выиграла второй матч подряд

19:29

«Звезда» из Перми обыграла «Ладу» из Димитровграда" во 2-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 3:2. Пермяки возглавляют таблицу группы с двумя победами в двух играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

2-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Лада» (Димитровград) — 3:2

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Волна» (Нижегородская область) — 2:1

«Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 0:1

«Тюмень» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир