Пермская «Звезда» выиграла второй матч подряд
19:29
«Звезда» из Перми обыграла «Ладу» из Димитровграда" во 2-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 3:2. Пермяки возглавляют таблицу группы с двумя победами в двух играх.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Урал-Приволжье»
2-й тур
«Звезда» (Пермь) — «Лада» (Димитровград) — 3:2
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Волна» (Нижегородская область) — 2:1
«Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 0:1
«Тюмень» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/
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