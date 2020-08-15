Пермская «Звезда» выиграла второй матч подряд

«Звезда» из Перми обыграла «Ладу» из Димитровграда" во 2-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 3:2. Пермяки возглавляют таблицу группы с двумя победами в двух играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

2-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Лада» (Димитровград) — 3:2

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Волна» (Нижегородская область) — 2:1

«Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 0:1

«Тюмень» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:0