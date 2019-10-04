В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Краснодар-3» принимал «Интер» из Черкесска. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Решающий мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил голкипер краснодарцев Денис Адамов.

— «СЭ» заинтересовался моим голом? — Радостно переспросил Адамов. — Уже все им заинтересовались!

— Как получилось забить? Вы же сначала у тренера поинтересовались, идти или нет на этот угловой.

— Да я не знаю, сначала дернулся в сторону ворот, потом засомневался. Тренер говорит: «Давай, иди спокойненько, завершай». Я послушал и пошел туда.

— А сам момент как произошел?

— Когда я еще бежал в штрафную, восьмой номер команды-соперника говорит мне: «Куда ты бежишь? Иди в воротах стой». Я ему говорю: «Я вам сейчас воткну». Он мне отвечает, мол, да, да, конечно. Я говорю: «Ну, смотрите». И вот, прибежал. Была подача, все само получилось. Мяч в голову попал и залетел в ворота.

— А это ваш первый гол?

— Да.

— Эмоции еще кипят?

— Да я до сих пор сижу и не понимаю, что происходит. Такие эмоции я еще никогда в жизни не испытывал! Даже когда отбивал пенальти или сейвы делал. Такого еще не было! Даже близко ничего подобного не могу вспомнить.

— Что вам тренер и команда сказали после гола?

— Команда долго не выигрывала, 4 поражения было. А сейчас выиграли в таком матче, еще и в меньшинтсве. Все рады были, ребята — чуть ли не до слез. Все поблагодарили.

— Что скажете об удалении вашего игрока? В меньшинстве команда осталась ведь из-за ошибочного решения судьи...

— Сейчас даже фотографии в группу скинули, где хорошо видно, что вратарь «Интера» руками цепляет нашего нападающего. Но с судьей спорить уже нет смысла. Тем более, мы победили, уже остальное не важно.

— Вы также выступаете за «Краснодар-2». Тяжеловато команды идут в этом сезоне, согласны?

— Да, тяжеловато, потому что у «Краснодара» много команд, и ребята задействованы за молодежку, «Краснодар-Ю», «Краснодар-3». Постоянно игры, и из-за этого, думаю, такие результаты и складываются. Но ничего, стараемся, даже такими усилиями добиваемся побед, когда и вратари забивают. (улыбается). По-другому никак. (Екатерина Потапова)