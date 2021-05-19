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Павлюченко заявил, что хочет играть на профессиональном уровне еще один сезон

14:46
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Нападающий футбольного клуба «Знамя» Роман Павлюченко заявил, что хочет провести еще один сезон на профессиональном уровне. Павлюченко выступает за клуб ПФЛ с 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня.

«Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу. Завершу ли карьеру? Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается», - приводит слова Павлюченко ТАСС.

В текущем сезоне 39-летний Павлюченко провел в Олимп – ПФЛ 21 матч, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11412363

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