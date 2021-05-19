Павлюченко заявил, что хочет играть на профессиональном уровне еще один сезон
Нападающий футбольного клуба «Знамя» Роман Павлюченко заявил, что хочет провести еще один сезон на профессиональном уровне. Павлюченко выступает за клуб ПФЛ с 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня.
«Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу. Завершу ли карьеру? Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается», - приводит слова Павлюченко ТАСС.
В текущем сезоне 39-летний Павлюченко провел в Олимп – ПФЛ 21 матч, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
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