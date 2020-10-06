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Павел Могилевский возглавил «Кубань»

10:19
Павел Могилевский. Фото ФК «Кубань».
Павел Могилевский. Фото ФК «Кубань».
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«Кубань» объявила о назначении Павла Могилевского главным тренером. Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона, сообщает сайт клуба.

Для Могилевского это первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он входил в тренерские штабы «Ротора» и «Факела».

Могилевский также известен как бывший защитник «Ростова», «Луча-Энергии» и «Ротора».

После 9 туров «Кубань» занимает в Олимп-ПФЛ (группа «Юг») 2-е место.

Дополнительная информация:

https://pfckuban.ru/news/pavel-mogilevskiy-novyy-glavnyy-trener/

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