Павел Могилевский возглавил «Кубань»

«Кубань» объявила о назначении Павла Могилевского главным тренером. Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона, сообщает сайт клуба.

Для Могилевского это первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он входил в тренерские штабы «Ротора» и «Факела».

Могилевский также известен как бывший защитник «Ростова», «Луча-Энергии» и «Ротора».

После 9 туров «Кубань» занимает в Олимп-ПФЛ (группа «Юг») 2-е место.