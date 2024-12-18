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ФНЛ-2

Сегодня, 13:05

«Пари НН» объявил об упразднении второй команды

Алина Савинова
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Руководство «Пари НН» приняло решение об упразднении второй команды, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Решением руководящих органов клуба вторая команда упраздняется. Мы следуем тенденции и заданному РФС вектору по поддержке молодежного футбола, в связи с чем особое внимание в следующем году будет уделено молодежной команде», — говорится в заявлении «Пари НН».

Отмечается, что после реформы в МФЛ примут участие 32 команды, разделенные на два дивизиона, и молодежная команда нижегородского клуба будет представлена в первом.

«Пари НН-2» был создан в январе 2024 года и выступал во второй лиге дивизиона «Б». В минувшем сезоне команда финишировала на последнем, 14-м месте в турнирной таблице 4-й группы.

Источник: https://t.me/fcparinn/16298
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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