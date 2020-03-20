«Палаты лучше использовать для тех, кто в них нуждается». Владелец «Велеса» рассказал, как его жену насильно госпитализировали

Владелец клуба «Велес», лидирующего в зоне «Запад» ПФЛ, Евгений Шиленков рассказал, как его жену забирали в больницу. У врачей появилось подозрение, что она может болеть коронавирусом.

— Как добропорядочные граждане, мы с супругой после возвращения из Франции сели на домашний карантин, — рассказал Шиленков «СЭ». — У жены появились симптомы ОРВИ, решили вместе сдать тест на коронавирус. Они оказались отрицательными. Однако врач выписал постановление о принудительной госпитализации супруги, хотя к тому моменту уже несколько дней у нее была температура 36,6.

— А вам пришлось держать оборону?

— Утром нам позвонил врач, сказал, что тесты отрицательные, но надо сдать повторные анализы. Насколько понимаю, это была «разводка», чтобы убедиться в нашем местоположении, поскольку, когда приехала «Скорая», то речь сразу пошла о госпитализации нас двоих из-за положительного анализа на коронавирус супруги. Я этого не понял, решил проконсультироваться с юристами. Понятно, что надо бороться с распространением вируса, но зачем забивать больницы здоровыми людьми, которые сидят дома и ни с кем не встречаются? Думаю, палаты лучше использовать для тех, кто в них нуждается. По закону меня нельзя лишить свободы без веских оснований. Основанием является положительный анализ на коронавирус. В этом случае за отказ грозит уголовное наказание. Положительный тест нам так никто и не предъявил, я думаю, что его не существует в природе, но постановление показали, жене пришлось подчиниться, она отправилась в больницу в Коммунарку. (Константин Алексеев)

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