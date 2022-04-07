Палата РФС по разрешению споров сняла с «Анжи» шесть очков

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, по итогам которого было принято решение о снятии с футбольного клуба «Анжи» шести очков за невыплату задолженности футболистам Георгию Лории и Дмитрию Белорукову.

«Удовлетворить четвертое заявление футболиста Георгия Лории о применении санкций в отношении ФК «Анжи» (Махачкала) в связи с неисполнением решения палаты от 9 октября 2018 года, а также четвертое заявление футболиста Дмитрия Белорукова о применении санкций в отношении ФК «Анжи» (Махачкала) в связи с неисполнением решения палаты от 5 марта 2019 года.

В связи с неисполнением решения применить к клубу санкцию в виде снятия 3 турнирных очков в Олимп — Первенстве России II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022 гг. в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 54 регламента РФС по разрешению споров. Установить новый срок и обязать ФК «Анжи» исполнить решение в течение 30 календарных дней с момента вступления настоящего решения в силу», — говорится в сообщении палаты РФС по разрешению споров.

Решение о снятии трех очков было принято в отношении обоих заявлений, поэтому в сумме с «Анжи» будет снято шесть очков.