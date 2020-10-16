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Отставнов, работавший курьером, возвращается в футбол. Он благодарен «СЭ»

22:07
Дмитрий Отставнов. Фото Instagram
Дмитрий Отставнов. Фото Instagram
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Дмитрий Отставнов подписал контракт с ульяновской «Волгой», которая идет на четвертом месте в зоне ПФЛ «Урал-Приволжье», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 27-летний нападающий выступал за «Динамо», «Рубин», в клубах первого и второго дивизионов, а также в Португалии, Бельгии и Литве. Последний год Отставнов не играл на профессиональном уровне, работая курьером.

— Счастлив вернуться в футбол, — сказал Отставнов. — Очень благодарен «Спорт-Экспрессу». После вышедшего в «СЭ» интервью жизнь круто изменилась: обо мне вспомнили, появилась мотивация. Недавно и «КраСава» сделал выпуск в своем видеоблоге, теперь последовало приглашение из «Волги», в которой я уже выступал ранее. Надеюсь, оправдаю доверие. (Константин Алексеев)

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