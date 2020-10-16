Отставнов, работавший курьером, возвращается в футбол. Он благодарен «СЭ»
Дмитрий Отставнов подписал контракт с ульяновской «Волгой», которая идет на четвертом месте в зоне ПФЛ «Урал-Приволжье», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 27-летний нападающий выступал за «Динамо», «Рубин», в клубах первого и второго дивизионов, а также в Португалии, Бельгии и Литве. Последний год Отставнов не играл на профессиональном уровне, работая курьером.
— Счастлив вернуться в футбол, — сказал Отставнов. — Очень благодарен «Спорт-Экспрессу». После вышедшего в «СЭ» интервью жизнь круто изменилась: обо мне вспомнили, появилась мотивация. Недавно и «КраСава» сделал выпуск в своем видеоблоге, теперь последовало приглашение из «Волги», в которой я уже выступал ранее. Надеюсь, оправдаю доверие. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.