Отставнов, работавший курьером, возвращается в футбол. Он благодарен «СЭ»

Дмитрий Отставнов подписал контракт с ульяновской «Волгой», которая идет на четвертом месте в зоне ПФЛ «Урал-Приволжье», сообщает пресс-служба клуба. Ранее 27-летний нападающий выступал за «Динамо», «Рубин», в клубах первого и второго дивизионов, а также в Португалии, Бельгии и Литве. Последний год Отставнов не играл на профессиональном уровне, работая курьером.

— Счастлив вернуться в футбол, — сказал Отставнов. — Очень благодарен «Спорт-Экспрессу». После вышедшего в «СЭ» интервью жизнь круто изменилась: обо мне вспомнили, появилась мотивация. Недавно и «КраСава» сделал выпуск в своем видеоблоге, теперь последовало приглашение из «Волги», в которой я уже выступал ранее. Надеюсь, оправдаю доверие. (Константин Алексеев)